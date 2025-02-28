«У вас нет козырей»: Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Переговоры между президентами США и Украины прошли на повышенных тонах. Как сообщает «Коммерсант», Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на урегулирование российско-украинского конфликта.
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