В Венгрии YouTube заблокировал программу с российским дипломатом

Венгерский телеведущий Жолт Есенски заявил, что видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на его канале выпуск телепрограммы с участием советника-посланника посольства РФ Тиграна Гарибяна, передает РИА Новости.
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