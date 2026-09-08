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Царьград

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Военврач ВС России рассказал о серьёзных заболеваниях у 40% бойцов ВСУ

Военврач ВС России рассказал о серьёзных заболеваниях у 40% бойцов ВСУ

У украинских военных фиксируются туберкулёз, диабет и астма, отметил хирург с позывным Распатор.Около 40% личного состава Вооружённых сил Украины имеют серьёзные проблемы со здоровьем.

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