Российский истребитель установил рекорд, сбив самолет ВСУ на дальности 213 километров. Он применил уникальную ракету

Фото: United Aircraft Corporation / Globallookpress.com Вчера 2,6K прочитали Российский истребитель Су-35С сбил самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров и установил мировой рекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии