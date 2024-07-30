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Российский истребитель установил рекорд, сбив самолет ВСУ на дальности 213 километров. Он применил уникальную ракету

Российский истребитель установил рекорд, сбив самолет ВСУ на дальности 213 километров. Он применил уникальную ракету

Фото: United Aircraft Corporation / Globallookpress.com Вчера 2,6K прочитали Российский истребитель Су-35С сбил самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров и установил мировой рекорд.

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