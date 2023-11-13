Минобороны сообщило о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции

Это позволит высвободить часть сил для наступления на других направлениях, заявили в ведомствеКомандование российской группировки «Днепр» приняло решение перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра.
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