В Екатеринбурге школьник сорвался с поезда и ему отрезало ногу

На Урале 12-летний мальчик решил «поиграть в зацепера» на железной дороге и лишился ноги. Об этом со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру сообщает E1.
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