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Лавров: США и НАТО делают рискованную ставку на эскалацию конфликта

Лавров: США и НАТО делают рискованную ставку на эскалацию конфликта

UK Ministry of Defence via globallookpress.com США вместе с союзниками по НАТО продолжают делать рискованную ставку на эскалацию конфликта с Россией - об этом говорит и готовность Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном.

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