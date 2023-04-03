Лавров: США и НАТО делают рискованную ставку на эскалацию конфликта

UK Ministry of Defence via globallookpress.com США вместе с союзниками по НАТО продолжают делать рискованную ставку на эскалацию конфликта с Россией - об этом говорит и готовность Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном.
UK Ministry of Defence via globallookpress.com США вместе с союзниками по НАТО продолжают делать рискованную ставку на эскалацию конфликта с Россией - об этом говорит и готовность Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном.
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