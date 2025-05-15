В программе сегодняшнего мероприятия - мастер-классы, работа живых фотозон, представление театральных постановок и концерт (выступления артистов Центра культуры и получателей услуг Бударинского ПНИ).
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В программе сегодняшнего мероприятия - мастер-классы, работа живых фотозон, представление театральных постановок и концерт (выступления артистов Центра культуры и получателей услуг Бударинского ПНИ).