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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» и «Ман Сити» лидируют в АПЛ с 12 очками. «Халл» идет на 3-м месте, «Челси» – на 5-м, «Ливерпуль» – на 7-м, «Тоттенхэм» – на 17-м, «Вилла» – в зоне вылета

« Арсенал » занимает первое место в АПЛ после четвертого тура. Команда Микеля Артеты выиграла все четыре матча с общим счетом 8:1 и набрала 12 очков.

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