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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин после победы над «Коламбусом»: «Вашингтон» нашел свою игру. Мы не смотрим в таблицу, просто играем изо всех сил»

Для команды из Вашингтона эта победа стала четвертой подряд, клуб поднялся на 4-е место в Восточной конференции.

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