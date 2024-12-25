Китай и Япония провели встречу министров иностранных дел

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая в среду в Пекине совместно приняли участие во втором заседании консультационного механизма высокого уровня по обмену людьми и культурным обменам между Китаем и Японией.