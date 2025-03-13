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Каждая пятая квартира в России уходит иностранцам: В лидерах покупателей уроженцы Узбекистана и Таджикистана

Каждая пятая квартира в России уходит иностранцам: В лидерах покупателей уроженцы Узбекистана и Таджикистана

Царьград Фото: Martin Schutt/dpa/Globallookpress Около 20% жилой недвижимости в России скупают нерезиденты, то есть каждая пятая квартира в стране уходит иностранцам.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Нужно изменить законодательство. Квартиры в России только русским. А кто нарушает расстрел!
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7 час.
Александр
Бредить не надо.Как не надо делать из диаспоры пугало.
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6 час.
Александр
В России только русские живут? А я слышал о более ,чем сотне национальностей.
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6 час.
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