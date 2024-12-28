26 тысяч детей получат новогодние подарки от уральских металлургов

Новогодние подарки от ЕВРАЗа в этом году получат более 26 тысяч детей из Нижнего Тагила и Качканара. Наборы со сладостями вручат детям работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и дочерних обществ, а также воспитанникам реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов, детских садов МАДОУ «Радость», детям с ограниченными возможностями здоровья.