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Царьград

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Северные выплаты 2025: какие бонусы ждут работников Крайнего Севера?

Северные выплаты 2025: какие бонусы ждут работников Крайнего Севера?

В 2025 году русских, трудящихся на Крайнем Севере, ждут дополнительные выплаты сверх традиционных «северных» надбавок.

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