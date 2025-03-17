⚡️Аксёнов: Украины как государства в привычном понимании уже не существует, в этом качестве она мертва «Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе.
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⚡️Аксёнов: Украины как государства в привычном понимании уже не существует, в этом качестве она мертва «Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе.