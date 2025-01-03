США одобрили продажу Японии ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса «воздух — воздух», а также необходимого оборудования, 3 января сообщила пресс-служба Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
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