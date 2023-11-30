"Меня это не травмировало". Ленни Кравиц заявил, что не считает "нежелательный сексуальный контакт" в юности насилием

Ленни Кравиц в интервью Esquire рассказал о нежелательном сексуальном контакте с незнакомкой в подростковом возрасте, объяснил, почему не может назвать это сексуальным насилием, и поделился тем, как это отразилось на его отношениях с женщинами впоследствии.