"Меня это не травмировало". Ленни Кравиц заявил, что не считает "нежелательный сексуальный контакт" в юности насилием

Ленни Кравиц в интервью Esquire рассказал о нежелательном сексуальном контакте с незнакомкой в подростковом возрасте, объяснил, почему не может назвать это сексуальным насилием, и поделился тем, как это отразилось на его отношениях с женщинами впоследствии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии