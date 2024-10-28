Эксперт Дайнеко порекомендовала следить за сроками при пользовании кредитной картой

Специалист рассказала, как пользоваться грейс-периодом Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству «Прайм» сообщила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.
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