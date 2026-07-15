Israeli Officials Try To Push US Refueling Tankers Out Of Ben Gurion Airport Amid Disruptions Immense controversy has remained centered on Ben Gurion International Airport as dozens of giant US Air Force refueling tankers have essentially taken over the main Israeli flight hub for many months, since the start of Trump's Operation Epic Fury.
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