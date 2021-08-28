smi.today

1 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Респу́блика Ка́бо-Ве́рде — государство в Западной Африке. Расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океа...Поклонская ответи...
  • Bunick Бутов
    Все всех восхищают...Вот это жисть!Внучка Софии Рота...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А чему тут удивляться, если в России должности продаются поэтому в России не вертикаль власти, а вертикаль воров ОПГ ...Полковник ФСБ: В ...

Белый дом подтвердил визит Зеленского

Белый дом подтвердил визит Зеленского

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Светлана Петрова
Готовы осуществить новый план показать всем на что способно нато. Исламистов активизировали, взрывы в разных странах есть на кого списать, пока все бросятся решать вопрос в яАфганистане, а нато разместит войска в Украине Зеленский будет на 7 небе от счастья
Светлана Петрова
Готовы осуществить новый план показать всем на что способно нато. Исламистов активизировали, взрывы в разных странах есть на кого списать, пока все бросятся решать вопрос в яАфганистане, а нато разместит войска в Украине Зеленский будет на 7 небе от счастья

Картина дня

наверх