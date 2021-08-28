Белый дом подтвердил визит Зеленского

smi.todayПолитикаБелый дом подтвердил визит ЗеленскогоАдминистрация президента США Джо Байдена подтвердила приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ПетроваГотовы осуществить новый план показать всем на что способно нато. Исламистов активизировали, взрывы в разных странах есть на кого списать, пока все бросятся решать вопрос в яАфганистане, а нато разместит войска в Украине Зеленский будет на 7 небе от счастьяСветлана ПетроваГотовы осуществить новый план показать всем на что способно нато. Исламистов активизировали, взрывы в разных странах есть на кого списать, пока все бросятся решать вопрос в яАфганистане, а нато разместит войска в Украине Зеленский будет на 7 небе от счастьяКомментировать
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