История отношений Деми Мур и Эштона Кутчера: изменял с подругами дочери, довел до психлечебницы и потере ребенка

Эштон Кутчер, фото: kleo.ruКонсервативное католическое воспитание не помешало будущему артисту быть трудным ребёнком, который даже пытался обокрасть школу.
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