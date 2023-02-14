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История отношений Деми Мур и Эштона Кутчера: изменял с подругами дочери, довел до психлечебницы и потере ребенка

История отношений Деми Мур и Эштона Кутчера: изменял с подругами дочери, довел до психлечебницы и потере ребенка

Эштон Кутчер, фото: kleo.ruКонсервативное католическое воспитание не помешало будущему артисту быть трудным ребёнком, который даже пытался обокрасть школу.

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