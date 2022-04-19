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Фикс предложил генералу ВСУ познакомиться с «Балом» и «Бастионом» в ответ на угрозы атаковать Крымский мост

Фикс предложил генералу ВСУ познакомиться с «Балом» и «Бастионом» в ответ на угрозы атаковать Крымский мост

Украинские отставные генералы до сих пор живут иллюзиями о том, как «будут топить Крымский мост». Однако заветным мечтам экс-представителей ВСУ не суждено сбыться, так как сейчас у Киева есть проблема посерьезнее, имя которой — армия России.

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