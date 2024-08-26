Километры по грязи и без света: в тюменском селе бьют тревогу из-за проблем с подвозом школьников

КАМЕНКА, 26 августа, ФедералПресс. В ДНТ Подушкино родители бьются за подвоз детей до школы. До ближайшей остановки ученики вынуждены идти три километра через оживленную трассу по пешеходному переходу, который не регулируется светофором.
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