Прокурор запросил для экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" восемь лет колонии

Василия Гамаюнова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере В Благовещенском районном суде прокурор запросил восемь лет колонии для бывшего генерального директора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.
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