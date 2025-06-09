Прокурор запросил для экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" восемь лет колонии

Василия Гамаюнова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере В Благовещенском районном суде прокурор запросил восемь лет колонии для бывшего генерального директора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.