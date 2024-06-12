Решение Макрона провести досрочные выборы — это жест отчаяния … но реальным победителем во всем этом может стать Россия

Автор статьи для DM скептически относится к решению Макрона назначить досрочные выборы в парламент. На них он может и проиграть, и имея Ле Пен в качестве премьер-министра, он будет даже не хромой уткой, а жареным гусем.
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