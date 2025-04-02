Демограф Ракша объяснил, поможет ли переселение из мегаполисов повысить рождаемость

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. В России переселение граждан из мегаполисов в малоэтажные дома нереализуемо и не имеет особого смысла в рамках решения демографической проблемы, заявил в эфире НСН независимый демограф Алексей Ракша.
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