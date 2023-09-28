На российском рынке торгуется порядка 10% от капитализации публичных компаний

После ухода «недружественных» инвесторов на российском рынке торгуется лишь порядка 10% от капитализации публичных компаний, рассказал журналистам в рамках презентации новой стратегии компании IR-директор Московской биржи Антон Терентьев.
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