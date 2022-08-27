Zefirka > Спорт > Кроссовки, которые были признаны «технологическим допингом» 12 октября 2019 года кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа, преодолев условный барьер, который не поддавался ни одному человеку за 13.