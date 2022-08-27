FiNE-NEWS

1 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    А то что? А не ху ху не хаха?Госдеп США потреб...
  • Серж Южанин
    .Взрывы раздаются ...
  • Валерий Шаронов
    ...постепенно ослабляет противника....  ценой наших ребят, разрушения донецких городов и жизнями мирного населения.NYT: Путин исполь...

Кроссовки, которые были признаны «технологическим допингом»

Кроссовки, которые были признаны «технологическим допингом»

Zefirka > Спорт > Кроссовки, которые были признаны «технологическим допингом» 12 октября 2019 года кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа, преодолев условный барьер, который не поддавался ни одному человеку за 13.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх