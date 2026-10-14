Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских считает, что трудовым мигрантам надо платить столько же, сколько гражданам России, чтобы иностранцы не становились более выгодными сотрудниками для работодателей.
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Мастурбеки сейчас получают по больше русских. Пусть этот Ветлужских не врёт. Бонусом им идут соцвыплаты ,а многим и бесплатные сертификаты на жильё ,бесплатное медобслуживание . Ничего этого мастурбеки не заслужили.