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Газета.ру

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Servicepipe: крупный банк РФ с 27 по 30 июля подвергся ковровой DDoS-атаке

Servicepipe: крупный банк РФ с 27 по 30 июля подвергся ковровой DDoS-атаке

Крупный российский банк, входящий в топ-10, с 27 по 30 июля подвергся масштабной ковровой DDoS-атаке (типу атаки, при котором вредоносный трафик одновременно направляется на большое количество IP-адресов и сервисов организации, а не на одну конкретную цель) с интенсивной сменой векторов.

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