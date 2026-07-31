Servicepipe: крупный банк РФ с 27 по 30 июля подвергся ковровой DDoS-атаке

Крупный российский банк, входящий в топ-10, с 27 по 30 июля подвергся масштабной ковровой DDoS-атаке (типу атаки, при котором вредоносный трафик одновременно направляется на большое количество IP-адресов и сервисов организации, а не на одну конкретную цель) с интенсивной сменой векторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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