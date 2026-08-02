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Контрафронт

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Таиланд: По меньшей мере двое полицейских были убиты и еще один был ранен в подрайоне Пхрай Ван...

Таиланд: По меньшей мере двое полицейских были убиты и еще один был ранен в подрайоне Пхрай Ван округа Такбай провинции Наратхиват в полдень по местному времени в результате перестрелки с вооруженным нападавшим.

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