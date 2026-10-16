“Seven years ago, a political appointee in the first Trump administration approached U.S. immigration authorities with a request that alarmed career staffers: Scrub the immigration records of Rep.
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