CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Армия России уничтожила двухтысячную группировку ВСУ в волчанском котле и взяла Доброполье, президент России Владимир Путин поддержал намерение Ватикана помочь жителям Алешек, а Евросоюз не согласовал новые пакеты помощи Украине.
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