"КИНЖАЛ" ВСКРЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ БУНКЕР В ХАРЬКОВЕ. ОФИЦЕРАМ НАТО ТОЖЕ ДОСТАЛОСЬ

Лев Добрый А что вы хотите, врать всем и во всём - это жизнь бандеровских хохлов и власовцев!😱😜👈🖕

Регина Толстоброва ой, уже новые системы ПВО запросили. наши ребята все у них видать уничтожили. Хорошо досталось всем. и натовцам.