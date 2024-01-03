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"КИНЖАЛ" ВСКРЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ БУНКЕР В ХАРЬКОВЕ. ОФИЦЕРАМ НАТО ТОЖЕ ДОСТАЛОСЬ

Больше трёх часов по всей Украине звучала воздушная тревога - русские ракеты и беспилотники били по намеченным целям.

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Комментарии
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Лев Добрый
А что вы хотите, врать всем и во всём - это жизнь бандеровских хохлов и власовцев!😱😜👈🖕
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23 час.
Регина Толстоброва
ой, уже новые системы ПВО запросили. наши ребята все  у них видать  уничтожили. Хорошо досталось всем. и натовцам.
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21 час.
алекс кузь
Сколько сил и средств на междуусобицу. Буржуи друг друга берегут, или давно бы единым полком в лондоне фонари посшиали. Но нет, с коммунизмом бороться чубайс завещал до последнего советского поколения.
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21 час.

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