Москва начнёт реализацию 150 проектов комплексного развития в 2023 году

В 2023 году в Москве стартует реализация около 150 проектов комплексного развития территорий. Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что из 302 запланированных проектов в стадии реализации будут как минимум 150.
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