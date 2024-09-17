"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

ВВ

Василий Васильев

"Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте?" ДА НИКАК !!! Все шансы на какие-то изменения мы "профукали" тогда, когда Президент "прикрыл" Шойгу и "отстоял" Герасимова на посту нач. Ген. Штаба. Президент сделал свой Выбор и показал, что реально для него ВАЖНО. Теперь будут "разборки", но скорее всего ВСЕ спустят на тормозах, ибо, по большому счету, отвечать должны не исполнители-полковники, а их руководители, которые назначили их полковниками. Ну и как это возможно ? НИКАК !