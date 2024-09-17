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Царьград

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"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

"Путин в курсе": Как гибель "Гудвина" и "Эрнеста" изменит ситуацию на фронте

В минувшую пятницу ТГ-пространство взорвалось новостью о том, что под Украинском погибли два спеца по БПЛА – Дмитрий Лысаковский и Сергей Грицай, более известные под позывными "Гудвин" и "Эрнест".

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
&quot;Как гибель &quot;Гудвина&quot; и &quot;Эрнеста&quot; изменит ситуацию на фронте?&quot;   ДА НИКАК !!!   Все шансы на какие-то изменения мы &quot;профукали&quot; тогда, когда Президент &quot;прикрыл&quot; Шойгу и &quot;отстоял&quot; Герасимова на посту нач. Ген. Штаба. Президент сделал свой Выбор и показал, что реально для него ВАЖНО. Теперь будут &quot;разборки&quot;, но скорее всего ВСЕ спустят на тормозах, ибо, по большому счету, отвечать должны не исполнители-полковники, а их руководители, которые назначили их полковниками.  Ну и как это возможно ? НИКАК !
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