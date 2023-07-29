ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Несколько недель назад появилась статистика по приобретенному гражданству России за первое полугодие 2023 года.
"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EП
Eлена Потапова
Вечером еду с работы и такое ощущение что я живу не в России .а в Бабайстане. УЖАС!
Ответить
10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нашествия тараканов провоцирует правительство и Г . Дума своей замедленной реакцией на все отклонения от нормальной жизни . Надо к ним на обязаловку приставить дежурного толкача законодательно с правами применять пинками физическую силу для восстановлении активности. Давайте сразу проголосуем
Ответить
10 час.
Андрей Витальевич
В Республике Алтай, в село Озерное, рядом с Манжерок, Грефф огромную турзону строит.Так туда тысяч пять-семь мигрантов завезли. Там местного населения столько нет. Но там 100 процентов проверок не будет.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии