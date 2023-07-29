"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

EП Eлена Потапова Вечером еду с работы и такое ощущение что я живу не в России .а в Бабайстане. УЖАС!

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