Закон и Порядок

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"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Несколько недель назад появилась статистика по приобретенному гражданству России за первое полугодие 2023 года.

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Комментарии
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Eлена Потапова
Вечером еду с работы и такое ощущение что я живу не в России .а в Бабайстане. УЖАС!
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нашествия тараканов провоцирует правительство и Г . Дума своей замедленной реакцией на все отклонения от нормальной жизни . Надо к ним на обязаловку приставить дежурного толкача законодательно с правами применять пинками физическую силу для восстановлении активности. Давайте сразу проголосуем
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10 час.
Андрей Витальевич
В Республике Алтай, в село Озерное, рядом с Манжерок, Грефф огромную турзону строит.Так туда тысяч пять-семь мигрантов завезли. Там местного населения столько нет. Но там 100 процентов проверок не будет.
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5 час.

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