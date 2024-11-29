Деньги ушли в песок: в Одесской области море «съедает» защиту от десанта РФ

На одесском побережье фортификационные сооружения — тетраподы, которые были установлены как защита от возможной высадки российского десанта, — частично погрузились в песок и, как утверждают специалисты, уже не выполняют свои функции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии