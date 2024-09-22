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Волонтер Киосев: мужчины в Курской области отказывались эвакуироваться

Волонтер Киосев: мужчины в Курской области отказывались эвакуироваться

Руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал, что мужчины из Курской области отказывались эвакуироваться и были готовы самоотверженно защищать свои дома от нападения ВСУ.

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