Волонтер Киосев: мужчины в Курской области отказывались эвакуироваться

Руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал, что мужчины из Курской области отказывались эвакуироваться и были готовы самоотверженно защищать свои дома от нападения ВСУ.
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