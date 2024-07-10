Поляки просчитались. Закупали дорого и много. А русские все испортили - их РЭБ сводит на нет эффективность западного оружия

© РИА Новости Константин МихальчевскийВчера 11K прочитали В США с Украины приходят плохие вести: русские легко справляются с американскими системами наведения ракет, заглушая или искажая их сигнал, пишет WNP.
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