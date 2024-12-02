Словакия выслала украинца с сообщником, которые могли готовить теракты

Участников ячейки, которая могла готовить теракты на объектах критической инфраструктуры в Словакии, выдворили власти страны на Украину и в Венгрию, сообщил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток 2 декабря в видеообращении, опубликованном в одной из социальных сетей.