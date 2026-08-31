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Безопасность детей — наша общая забота: Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия для родителей по всей Ивановской области

Безопасность детей — наша общая забота: Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия для родителей по всей Ивановской области

 В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции организуют встречи с родителями в школах региона.

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