Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса

Сергей Ипатов

Всем сохранять спокойствие и не пускать туда западников. Новым властям Нигера надо заняться привычным для себя делом - готовить войска: организовать полевые лагеря, воинскую подготовку, обеспечение - продовольствие, оружие, б/припасы, довольствие и пр. Мне тоже кажется что этот экоКвас вряд ли решится на что то серьёзное, но готовиться следует к любому развитию ситуации. Вопросы экономики и социалки тоже не стоит упускать из виду. Продолжать контакты дружественными государствами, включая соседей, а также с дружественными силами на территориях предполагаемых противников, возможно даже во Франции и других странах Европы (лучше сконцентрироваться на Франции, если говорить о Европе)