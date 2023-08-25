БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса

Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса

От Нигерии до Сенегала: военная авантюра может спровоцировать политическое цунами Обострение ситуации в Западной Африке продолжает оставаться одним из «стержневых» сюжетов не только региональной, но и до некоторой степени мировой политики.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Всем сохранять спокойствие и не пускать туда западников. Новым властям Нигера надо заняться привычным для себя делом - готовить войска: организовать полевые лагеря, воинскую подготовку, обеспечение - продовольствие, оружие, б/припасы, довольствие и пр. Мне тоже кажется что этот экоКвас вряд ли решится на что то серьёзное, но готовиться следует к любому развитию ситуации. Вопросы экономики и социалки тоже не стоит упускать из виду. Продолжать контакты дружественными государствами, включая соседей, а также с дружественными силами на территориях предполагаемых противников, возможно даже во Франции и других странах Европы (лучше сконцентрироваться на Франции, если говорить о Европе)
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