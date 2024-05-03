Жителей Тульской области ожидает геомагнитный шторм

Жителей Тульской области в ближайшие часы ждет новая сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце.Жителей Тульской области в ближайшие часы ждет новая сильная магнитная буря и возможно, снова можно будет посмотреть в небе полярное сияние.