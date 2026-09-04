В Белогорском районе увековечили память героя СВО Анатолия Теребецкого

На фасаде школы в селе Курское установили мемориальную доску бойцу СВО Анатолию Теребецкому. Об этом сообщил глава Белогорского района Дмитрий Чумаков.
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