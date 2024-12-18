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ВС РФ сбили дрон "Баба Яга", прикрывая позиции на красноармейском направлении

ВС РФ сбили дрон "Баба Яга", прикрывая позиции на красноармейском направлении

Скриншот видео Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений ВС России, уничтожили дрон военнослужащих ВСУ и украинских националистов типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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