ВС РФ сбили дрон "Баба Яга", прикрывая позиции на красноармейском направлении

Скриншот видео Зенитчики группировки войск "Центр", прикрывая позиции подразделений ВС России, уничтожили дрон военнослужащих ВСУ и украинских националистов типа "Баба Яга" на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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