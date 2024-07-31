Воздушная тревога на Украине: Взрывы прогремели в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.По данным издания "Зеркало недели", в настоящее время воздушная тревога действует в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.
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