Воздушная тревога на Украине: Взрывы прогремели в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.По данным издания "Зеркало недели", в настоящее время воздушная тревога действует в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.