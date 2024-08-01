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«Включая яичную скорлупу»: врачи посоветовали продукты для восполнения кальция в организме после 50 лет

«Включая яичную скорлупу»: врачи посоветовали продукты для восполнения кальция в организме после 50 лет

Врач Андрей Кондрахин: после 50 лет следует включить в рацион истолченную яичную скорлупу. Возрастное снижение уровня кальция в организме является естественны процессом, но его последствием становится подверженность людей различным заболеваниям, включая остеопороз или воспаление кишечника.

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