Казахстанская афера: как сотни россиян лишаются иномарок, купленных в автосалонах Ольга ВайленкоВ последние месяцы на территории России разворачивается громкий скандал, связанный с массовым изъятием автомобилей, приобретенных россиянами по так называемой «казахстанской схеме».