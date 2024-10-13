Казахстанская афера: как сотни россиян лишаются иномарок, купленных в автосалонах Ольга ВайленкоВ последние месяцы на территории России разворачивается громкий скандал, связанный с массовым изъятием автомобилей, приобретенных россиянами по так называемой «казахстанской схеме».
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