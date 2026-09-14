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Газета.ру

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Трамп назвал надувательством утверждения об опасности ИИ

Трамп назвал надувательством утверждения об опасности ИИ

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опроверг предположение о том, что искусственный интеллект (ИИ) «захватит, поглотит и уничтожит мир», а в городах будут маршировать роботы, которые избавятся от людей.

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